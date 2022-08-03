АвтоВАЗ анонсировал выпуск новых автомобилей на заводе в Ижевске

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ намерен выпускать новый автомобиль на заводе в Ижевске, где ранее производили LADA Vesta. Об этом говорится в официальном обращении представителей завода. При этом никакие подробности не разглашаются.

Помимо этого компания планирует развивать штамповочное и пластиковое производство для локализации компонентов, которые были импортированы.

Также завод намерен поддержать своих сотрудников в Ижевске и обеспечить им максимально возможную загрузку на площадке. Таким образом, речи о сокращении персонала не будет идти.

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ уменьшил срок гарантии на обновленную Lada Vesta.