Aston Martin представил обновленную версию логотипа

Британская компания Aston Martin опубликовала промо-ролик, в котором представила обновленный логотип. Интересно, что за свою 109-летнюю историю это всего восьмая версия эмблемы.

При этом в ролике показан даже самый первый вариант логотипа, который изготавливали вручную усилиями ремесленников из Бирмингема.

У эмблемы изменился фирменный шрифт, а традиционные крылья остались. Также теперь название марки написано на зеленом фоне, а не черном.

Сначала обновленная эмблема будет представлена на болиде «Формулы-1», а затем на других автомобилях. Также у Aston Martin теперь и новый слоган — Intensity. Driven.

Ранее KIA представила первые изображения обновленного XCeed.