55-летнюю Toyota продали с аукциона за 1,15 миллиона долларов

На онлайн-аукционе Bring a Trailer состоялись торги за лот Toyota 2000GT, которая была выпущена в 1967 году. По итогу финальная ставка составила 1,15 миллиона долларов.

Эти модели выпускали всего три года. Общий тираж составил 350 штук, однако в продажу поступили лишь 84.

Проданный с торгов автомобиль находился 30 лет в коллекции Эмиля Фрея. В 2014 году он был отремонтирован. Нынешний владелец приобрел эту Toyota 2000GT в 2015-м, а затем импортировал ее в США.

Салон Toyota 2000GT. bringatrailer.com

Пробег у машины составляет лишь 2250 километров. При этом отмечается, что рекорд аукционной цены для Toyota 2000GT был в два раза больше.

Ранее стало известно, что на аукционе в США выставили роскошный автодом с отстегивающейся лодкой.