Угадайте состав сборной России в дебютном матче Юрия Жиркова

Матч Лиги наций 18 ноября Сербия — Россия должен стать для Юрия Жиркова сотым в составе сборной России! Дебютировал он в уже далеком 2005 году в товарищеском матче с итальянцами. Том самом, на который наша сборная вышла в необычной черно-белой форме.

Сможете назвать весь состав сборной России в той игре в Кальяри?