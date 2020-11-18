Угадайте состав сборной России в дебютном матче Юрия Жиркова
09:00
Матч Лиги наций 18 ноября Сербия — Россия должен стать для Юрия Жиркова сотым в составе сборной России! Дебютировал он в уже далеком 2005 году в товарищеском матче с итальянцами. Том самом, на который наша сборная вышла в необычной черно-белой форме.
Сможете назвать весь состав сборной России в той игре в Кальяри?
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