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Угадайте состав сборной России в дебютном матче Юрия Жиркова

09:00
15 октября 2008 года. Юрий Жирков в составе сборной России. Фото Александр Федоров, "СЭ"
15 октября 2008 года. Юрий Жирков в составе сборной России. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Матч Лиги наций 18 ноября Сербия — Россия должен стать для Юрия Жиркова сотым в составе сборной России! Дебютировал он в уже далеком 2005 году в товарищеском матче с итальянцами. Том самом, на который наша сборная вышла в необычной черно-белой форме.

Сможете назвать весь состав сборной России в той игре в Кальяри?

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