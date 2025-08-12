Президент Казахстана Токаев разбил доску после получения черного пояса тхэквондо

Глава Всемирной федерации тхэквондо Чунгвон Чоу вручил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву черный пояс девятого дана.

После получения пояса Токаев одним ударом разбил деревянную доску. Присутствующие встретили это аплодисментами.

«Президент оставил подпись на тренировочной доске, а затем по просьбе Чунгвон Чоу в соответствии с традициями тхэквондо разбил доску», — говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана.

Черный пояс девятого дана является высшим рангом в тхэквондо.

Втреча Токаева и Чоу состоялась в Астане перед началом международного турнира Kazakhstan Open 2025 категории G1.