12 августа, 15:02

Президент Казахстана Токаев разбил доску после получения черного пояса тхэквондо

Алина Савинова
Касым-Жомарт Токаев.
Фото Global Look Press

Глава Всемирной федерации тхэквондо Чунгвон Чоу вручил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву черный пояс девятого дана.

После получения пояса Токаев одним ударом разбил деревянную доску. Присутствующие встретили это аплодисментами.

«Президент оставил подпись на тренировочной доске, а затем по просьбе Чунгвон Чоу в соответствии с традициями тхэквондо разбил доску», — говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана.

Черный пояс девятого дана является высшим рангом в тхэквондо.

Втреча Токаева и Чоу состоялась в Астане перед началом международного турнира Kazakhstan Open 2025 категории G1.

  • Kirill Pokryshkin

    просто обесценили пояс целого направления единоборств

    12.08.2025

  • MHunter

    А на шпагат Токаев сядет? А то чёрный пояс несколько к бОльшему обязывает, нежели фанерки расшибать..

    12.08.2025

  • Спринт

    Это хорошо, что не занимался восточными барбусями .. может поумней будет...

    12.08.2025

  • Спринт

    Из Назарика такой же "теннисист" .. как из Токая "теквондист" ..

    12.08.2025

  • Serik

    Ен-та по-круче елбасы ! Тот фсё теннисом баловался .а ен-тот прямо Брюс ли , да ис-чо под аплодисменты ! Маразм крепчает !

    12.08.2025

  • Апполинарий Божезбавь

    Боже мой... Ничего ужаснее я еще не видел. Абсолютное отсутствие техники удара. Токаев никогда боевыми искусствами не занимался. Это видно сразу...

    12.08.2025

  • Сергей ЕФРЕМОВ

    Надеемся – заранее подпиленную?

    12.08.2025

