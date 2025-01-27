Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Казахстан

Сегодня, 18:20

Адиев — об уходе Черчесова из сборной Казахстана: «К сожалению, тренеров всегда судят по результату»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев в разговоре с «СЭ» прокомментировал уход Станислава Черчесова из национальной команды.

«Мне всегда не хочется, чтобы мои коллеги лишались работы, в этом случае я могу сказать то же самое, к сожалению, тренеров всегда судят по результату, когда его нет — мы лишаемся работы. Здесь по большому счету так и получилось. Так в любой команде, хоть ты работаешь во второй лиге или в премьер-лиге. Тренеров судят только по результатам», — сказал Адиев «СЭ».

Станислав Черчесов. Три вопроса для Черчесова после ухода из сборной Казахстана. Колонка Казакова

Черчесов возглавил сборную Казахстана летом 2024 года. Под руководством 61-летнего тренера команда сыграла шесть матчей, в которых потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью, не забив ни одного мяча и пропустив 15.

Александр Абустин

Магомед Адиев
Станислав Черчесов
Сборная Казахстана по футболу
Читайте также
Зиньковский выбирает себе клуб, «Спартак» вот-вот объявит о рекордной покупке. Трансферные слухи 27 января
Сможет ли Трамп закончить конфликт на Украине за 100 дней. Разбор
Сын Плющенко победил на соревнованиях в Московской области
«Золотую судью» из Краснодарского края Хахалеву задержали в аэропорту Баку
Путин назвал снятие блокады Ленинграда важнейшим рубежом борьбы с нацизмом
Шестеркин помог «Рейнджерс» разгромить «Оттаву»
Популярное видео
Никитин против лакроссов, Ротенберг подарил будильник журналисту
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Пилипенко остался в «Северстали», СКА проиграл «Динамо»
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Ротенберг в гневе. Вернут ли Россию на Игры
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Агент Барача — о продлении контракта с «Актобе»: «С клубом говорить не буду»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости