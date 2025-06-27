Казахстанский боец Курбанов выиграл золото на чемпионате Азии по муай-тай

Казахстанский боец Шамиль Курбанов стал чемпионом Азии по муай-тай. Спортсмен выступал в весовой категории до 51 кг.

«Чемпионат Азии стал для меня настоящим испытанием, как физически, так и эмоционально. Каждый бой был по-своему сложный, но с каждым выходом в ринг я чувствовал, как внутренне расту и приближаюсь к цели. Я отдал всего себя в ринге и рад, что стал чемпионом», — цитирует Курбанова Meta-ratings.kz.

Чемпионат Азии проходил с 20 по 26 июня в Тхайнгуене (Вьетнам).