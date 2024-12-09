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Кнауб — о поражении Аргентине на ЧМ-2024: «Во втором тайме мы отказались от своей игры»

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Защитник сборной Казахстана по футзалу Арнольд Кнауб вспомнил о поражении Аргентине (1:6) в четвертьфинале чемпионата мира 2024 года в Узбекистане.

«Не скажу, что после игры было много разговоров. Мы все понимали, почему мы проиграли. Первый тайм был удачным для нас, счет был 0:0. Во втором тайме мы отказались от своей игры и соответственно результат на лицо. Там уже неважно, как ты проиграл, будь это 0:1, 0:2. Если проигрываешь в один мяч, это проигрыш. Счет 1:6, конечно, это не по игре, но тем не менее, таков результат. Мы перешли к игре в прессинг. На протяжении четырех матчей мы играли от обороны, встречали на своей половине поля. Но во втором тайме с Аргентиной мы решили, что можем играть против них. Но этого не случилось. Из-за этого мы пропустили первый гол, а после второго пропущенного было очень тяжело вернуться в игру.

Недооценка? О таком даже и речи не может идти. Аргентина играла в трех последних финалах чемпионатов мира. Это серьезный соперник, и мы готовились к ним максимально. Возможно, где-то не хватило эмоций, с португальцами мы отдали много сил. Такую команду просто так не выиграть. Плюс ко всему было много травмированных у нас», — сказал Кнауб Meta-ratings.kz.

Сборная Казахстана дошла до 1/4 финала чемпионата мира в Узбекистане, где проиграла будущему финалисту турнира Аргентине со счетом 1:6.

Источник: Meta-ratings.kz
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