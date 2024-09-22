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Игрок сборной Казахстана Кнауб: «Наша цель — победа на чемпионате мира»

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Футзалист сборной Казахстана Арнольд Кнауб прокомментировал победу над Новой Зеландией со счетом 10:0 и высказался о выходе в стадию плей-офф на чемпионате мира.

«Игра сложилась победная, хотели забить как можно больше. Забили десять мячей, что неплохо. Гонка за голами привела к такому исходу — лишились игрока. Наша цель — победа на чемпионате мира», — сказал Кнауб Meta-ratings.kz.

Казахстан вышел в плей-офф чемпионата мира в Узбекистане со второго места. В матче против Новой Зеландии Лео получил красную карточку, в связи с чем не сыграет в 1/8 финала.

Источник: Meta-ratings.kz.
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