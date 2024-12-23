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Сегодня, 21:15

Черчесов и сборная Казахстана: что происходит?

Станислав Черчесов близок к увольнению из сборной Казахстана
Артем Белинин
Корреспондент
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Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов.
Фото Казахстанская федерация футбола
Российский тренер может быть уволен в ближайшее время.

Станислава Черчесова уволят с поста тренера сборной Казахстана, сообщил в понедельник, 23 декабря, известный казахстанский комментатор Ермухамед Маулен.

«Черчесов уйдет в отставку по решению нового президента. Вместо него на выбор два казахстанских и два европейских специалиста. Сейчас юристы изучают, как расторгнуть контракт», — написал Маулен в своем Telegram-канале.

По информации «СЭ», сотрудники юридической службы федерации действительно уже начали рассматривать вопрос о досрочном прекращении действия трудового договора.

Новый президент КФФ выбран несколько дней назад

Судя по имеющейся информации, такой шаг — целиком и полностью инициатива нового президента Казахстанской федерации футбола Марата Омарова. 36-летний функционер занял пост совсем недавно — выборы состоялись 20 декабря. Омаров выиграл их в одну калитку, набрав 94 процента голосов.

Предыдущий президент КФФ Адилет Барменкулов, который пригласил Черчесова, покинул должность в ноябре по собственному желанию. В выборах он не участвовал, однако, по некоторым данным, пытался продвинуть в КФФ своего человека — Ерлана Джамантаева, о чем сообщало издание «ВсеПроСпорт». Джамантаев в итоге снялся с гонки за несколько дней до церемонии голосования.

Президент Казахстанской федерации футбола Марат Омаров.
Фото Казахстанская федерация футбола

Барменкулов — сторонник Черчесова и неоднократно заступался за российского тренера. К середине октября, когда Казахстан уже потерпел четыре поражения в дивизионе В Лиги наций и шел на последнем месте, экс-президент КФФ отмечал прогресс команды. «Ребятам самим нравится тот футбол, который они сейчас показывают. И понравилось, как команда выглядела против Словении и Австрии. Причем эта игра уже выстраивается. Уступить с такой точно не стыдно. Да и забивать должны были. Со временем это должно прийти», — говорил Барменкулов.

Черчесов по поводу выборов не переживал. «Встречи с кандидатами? Нет. Выборы президента будут 20 декабря, кандидаты определились. Ни с одним из них я лично не знаком. Волнение? Почему оно должно возникнуть? Выборы — это нормальный процесс», — говорил Станислав Саламович в середине декабря. При этом вновь избранный президент Омаров пока не встречался с Черчесовым.

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Не все так однозначно?

Вместе с тем вице-президент КФФ Рохус Шох в разговоре с «СЭ» не подтвердил и не опроверг информацию Маулена: «Я слухи не комментирую».

А вот мнение казахстанского спортивного журналиста Ануара Абдрахманова.

— Омаров — новый человек в футболе, и понятно, что он будет собирать свою команду. Но помимо него, в федерацию казахстанского футбола вернулся Саян Хамитжанов, опытный функционер, который добился отличных результатов в свое время с «Астаной». Насчет новостей о возможном увольнении Черчесова думаю, что на данный момент в самой федерации пока нет окончательного решения, — сказал Абдрахманов «СЭ».

Футболисты сборной Казахстана перед матчем Лиги наций.
Фото Казахстанская федерация футбола

Причины

Период в Казахстане получился для Черчесова не лучшим в карьере. Под руководством Станислава Саламовича команда провела шесть матчей в Лиге наций, уступив в пяти из них с общим счетом 0:15 и один завершив нулевой ничьей дома с Норвегией.

Уже в середине ноября Казахстан потерял даже теоретические шансы сохранить прописку в дивизионе В и отправился в С.

Кроме того, Черчесов неоднократно попадал в так называемые языковые скандалы — несколько раз местные СМИ возмущались из-за шуток тренера на пресс-конференциях. Так, в октябре один из журналистов обратился к Черчесову на казахском языке, на что Станислав Саламович переспросил: «Ты по-французски сейчас говоришь?»

И хотя позднее шутку объяснили (журналист был одет в футболку «ПСЖ»), скандала избежать не удалось. Тренера оштрафовали на 150 тысяч рублей. «Есть ошибки, мы только вчера об этом говорили с журналистами. Юмор Черчесова, конечно, выходит за рамки. Я лично переговорил с ним, объяснил актуальность и приоритет государственного языка. Мы провели беседу, работу. Ему выставлен штраф», — заявлял тогда Барменкулов.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024-го. До нее Станислав Саламович трудился в венгерском «Ференцвароше», с которым взял два чемпионства и Кубок страны, а также впервые с 1975 года вывел клуб в весеннюю стадию еврокубков, в сборной России, с которой доходил до четвертьфинала на домашнем чемпионате мира. Кроме того, в активе Черчесова работа в польской «Легии», с которой российский специалист сделал золотой дубль, «Спартаке», «Динамо» и многих других командах РПЛ.

Станислав Черчесов
Футбол
Сборная Казахстана по футболу
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