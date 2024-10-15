Обвинили в неуважении к языку.

После состоявшегося 13 октября домашнего матча Лиги со Словенией (0:1) главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов принял участие в пресс-конференции, в ходе которой ему задали вопрос на казахском языке. Тренер с иронией ответил журналисту, одетому в футболку «ПСЖ»: «Ты по-французски сейчас говоришь?» Это вызвало широкий резонанс в казахстанском обществе.

Минспорт против тренера. Федерация — за

В адрес 61-летнего специалиста последовало множество негативных комментариев от болельщиков. Но ими все не ограничилось — разъяснений потребовало Министерство спорта Казахстана.

Пресс-служба ведомства опубликовала заявление, в котором призвала всех уважать государственные символы, в том числе — язык. «Государственный язык, в соответствии с Конституцией Республики Казахстан и Законом «О языках», имеет особый статус, и все граждане обязаны проявлять к нему должное уважение», — сказано в Telegram-канале Минспорта.

«Министерство, как уполномоченный орган по реализации спортивной политики страны, вправе запрашивать необходимые разъяснения. Призываем все спортивные федерации страны отнестись с уважением к государственным символам и национальным ценностям, исключая любые неуместные высказывания в их адрес», — также добавили в пресс-службе.

Казахстанская федерация футбола предоставила запрошенные разъяснения. Там вполне обоснованно вступились за тренера, заявив, что Черчесов просто пошутил из-за формы одежды репортера: «Этот вопрос задан казахстанским журналистом Бегасылом Сейтхановым, который на тот момент был в футболке французского клуба «ПСЖ», и главный тренер ответил на него с долей юмора. Заявляем, что Станислав Черчесов относится с большим уважением к казахскому языку и культуре нашей страны, а также активно изучает казахский язык», — заявили в КФФ.

Станислав Черчесов. Фото Reuters

Действительно учит язык

Станислав Саламович и правда начал изучать казахский язык. На своей первой пресс-конференции в качестве главного тренера сборной Казахстана ему также задали вопрос на казахском, на что тренер отреагировал так: «Почему ты так ко мне обращаешься? По-осетински можно тебе отвечать? Ведь никто не поймет».

Вопрос пришлось переводить президенту Казахстанской федерации футбола Адлету Барменкулову, а сама ситуация вызвала большой отклик. Так что вскоре Черчесов отправился на курсы казахского, о чем в июне сообщили в КФФ: «Известный специалист по казахскому языку и автор книги «Ситуативный казахский» Канат Тасибеков прочитал лекцию главному тренеру сборной. Тасибеков заявил, что до конца года планирует обучить специалиста казахскому языку. Казахстанская федерация футбола всегда ставит казахский язык в приоритет».

Черчесов возглавляет сборную Казахстана с июня. В четырех матчах Лиги наций команда под его руководством набрала одно очко в четырех матчах группы 3 дивизиона В Лиги наций, где также выступают Австрия, Словения и Норвегия.