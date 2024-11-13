Российский тренер отомстил журналистам.

Каждая пресс-конференция главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова — событие. Российский специалист уже несколько раз попадал в «языковые скандалы», когда местные активисты обвиняли его в неуважении к казахской культуре. Теперь Черчесов перешел в контрнаступление, но аккуратное.

Журналист исковеркал отчество Черчесова. Тот не обиделся, но указал на ошибку

На пресс-конференции перед встречей Казахстана и Австрии в Лиге наций один из журналистов, задавая Черчесову вопрос, допустил ошибку в его отчестве — назвал того Станиславом Салмановичем (настоящее отчество — Саламович. — Прим. «СЭ»).

Тренер отреагировал моментально — с улыбкой: «Я же тоже могу обидеться! Отчество неправильно называют. Ну ничего, мы не обидчивые, я привык к этому. Саламович. По-русски — Приветович».

Корреспондент оперативно извинился, исправился и все-таки задал свой вопрос. Шутку Черчесова он оценил.

Станислав Черчесов. Фото Федор Успенский, «СЭ»

У Черчесова в Казахстане проблемы с активистами

Почему Черчесов сказал, что «тоже» может обидеться? Дело в том, что сам он уже несколько раз вызывал недовольство у казахстанской публики. Все из-за резких ответов и шуток по поводу местного языка — его Черчесов принял не сразу.

Так, в июне 2024-го, только устроившись в сборную Казахстана, Черчесов нагрубил местному журналисту, задавшему вопрос на казахском. «Почему ты так ко мне обращаешься? По-осетински можно тебе отвечать?» — сказал тогда Станислав Саламович.

Из крупного скандала тогда вырулили технично — отправили Черчесова учить казахский. Впрочем, его преподаватель Канат Тасибеков в октябре заявлял, что у тренера был один урок: «По процессу обучения сказать пока особо нечего. У нас со Станиславом Саламовичем было лишь одно занятие. Люди должны понять, тренер все свое время уделяет футболу, это его основной род деятельности, поэтому времени на все остальное у него мало», — цитирует Тасибекова издание TengriSport.

В октябре же с Черчесовым произошел другой скандал. На другой пресс-конференции он ответил журналисту, задавшему ему вопрос на казахском: «Ты сейчас по-французски говоришь?»

В Казахстане обиделись — в министерстве туризма и спорта страны даже запросили разъяснения у местной федерации футбола. Там ответили, что Черчесов уважает страну и учит язык, а вопрос про Францию был шуткой, ведь журналист был одет в футболку «ПСЖ».

Вероятно, до уровня носителя языка Станиславу Саламовичу еще далеко, поэтому на новой пресс-конференции ему организовали синхронный перевод. Выглядит это немного забавно — в специальной кабине находится человек, который переводит вопросы прямо в наушник Черчесову.

Сборная Казахстана сыграет с Австрией в 5-м туре Лиги наций у себя дома. На данный момент команда Черчесова занимает последнее место в своей группе, ей грозит понижение в классе.