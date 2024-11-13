«Я Саламович, по-русски — Приветович». Черчесов вновь зажег на пресс-конференции в Казахстане
Каждая пресс-конференция главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова — событие. Российский специалист уже несколько раз попадал в «языковые скандалы», когда местные активисты обвиняли его в неуважении к казахской культуре. Теперь Черчесов перешел в контрнаступление, но аккуратное.
Журналист исковеркал отчество Черчесова. Тот не обиделся, но указал на ошибку
На пресс-конференции перед встречей Казахстана и Австрии в Лиге наций один из журналистов, задавая Черчесову вопрос, допустил ошибку в его отчестве — назвал того Станиславом Салмановичем (настоящее отчество — Саламович. — Прим. «СЭ»).
Тренер отреагировал моментально — с улыбкой: «Я же тоже могу обидеться! Отчество неправильно называют. Ну ничего, мы не обидчивые, я привык к этому. Саламович. По-русски — Приветович».
Корреспондент оперативно извинился, исправился и все-таки задал свой вопрос. Шутку Черчесова он оценил.
У Черчесова в Казахстане проблемы с активистами
Почему Черчесов сказал, что «тоже» может обидеться? Дело в том, что сам он уже несколько раз вызывал недовольство у казахстанской публики. Все из-за резких ответов и шуток по поводу местного языка — его Черчесов принял не сразу.
Так, в июне 2024-го, только устроившись в сборную Казахстана, Черчесов нагрубил местному журналисту, задавшему вопрос на казахском. «Почему ты так ко мне обращаешься? По-осетински можно тебе отвечать?» — сказал тогда Станислав Саламович.
Из крупного скандала тогда вырулили технично — отправили Черчесова учить казахский. Впрочем, его преподаватель Канат Тасибеков в октябре заявлял, что у тренера был один урок: «По процессу обучения сказать пока особо нечего. У нас со Станиславом Саламовичем было лишь одно занятие. Люди должны понять, тренер все свое время уделяет футболу, это его основной род деятельности, поэтому времени на все остальное у него мало», — цитирует Тасибекова издание TengriSport.
В октябре же с Черчесовым произошел другой скандал. На другой пресс-конференции он ответил журналисту, задавшему ему вопрос на казахском: «Ты сейчас по-французски говоришь?»
В Казахстане обиделись — в министерстве туризма и спорта страны даже запросили разъяснения у местной федерации футбола. Там ответили, что Черчесов уважает страну и учит язык, а вопрос про Францию был шуткой, ведь журналист был одет в футболку «ПСЖ».
Вероятно, до уровня носителя языка Станиславу Саламовичу еще далеко, поэтому на новой пресс-конференции ему организовали синхронный перевод. Выглядит это немного забавно — в специальной кабине находится человек, который переводит вопросы прямо в наушник Черчесову.
Сборная Казахстана сыграет с Австрией в 5-м туре Лиги наций у себя дома. На данный момент команда Черчесова занимает последнее место в своей группе, ей грозит понижение в классе.