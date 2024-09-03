«Кержаков посчитал, что команда его «плавила». Не все игроки поняли, почему он убрал Васина». Почему российский тренер ушел из «Кайрата»
Cегодня легенда российского футбола Александр Кержаков официально покинул пост главного тренера «Кайрата». Это произошло через два дня после домашнего поражения от «Астаны» в 18-м туре чемпионата Казахстана (0:1).
Под руководством Кержакова команда провела 12 матчей, одержала шесть побед, потерпела три поражения при трех ничьих. После 18 туров «Кайрат» лидирует в лиге по набранным очкам, однако по потерянным уступает «Ордабасы», у которого есть еще две игры в запасе.
Кержаков в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» так прокомментировал свое решение:
— Вчера утром я подал в отставку. Для меня это было непростое решение, потому что хотел продолжать работать здесь. Мы добились очень серьезного прогресса в игровом плане, показывали хорошие результаты. С нами впервые за долгое время «Кайрат» стал лидировать в турнирной таблице и за шесть туров до конца чемпионата имеет реальные шансы финишировать первым. Но для меня как для главного тренера есть ситуации, которые считаю недопустимыми и непозволительными в работе. Подробностями делиться не буду, пусть они останутся внутри клуба. Команде и ребятам желаю побед и удачи.
«СЭ» стали известны некоторые подробности случившегося. Как сообщили нам источники, знакомые с ситуацией, в какой-то момент Кержаков потерял контакт с командой. Далеко не все футболисты поняли решение главного тренера расстаться с опытным защитником Виктором Васиным, который свой последний матч за «Кайрат» провел в июле. Вместо 35-летнего экс-армейца в центре обороны команды стал выходить 37-летний Мартынович.
— По всей видимости, Кержаков посчитал, что команда его «плавила». При нем в «Кайрате» действительно появились группировки. Ребята видели, что тренер с первого дня решил избавиться от Васина. Постепенно у Александра Анатольевича стала пропадать коммуникация с подопечными, — рассказал «СЭ» источник, знакомый с ситуацией.
В последних двух турах «Кайрат» почему-то забуксовал. В матче с «Тоболом» бывшая команда Кержакова ушла от поражения уже в компенсированное время — 2:2.
Болезненным для болельщиков и руководства стал тот самый домашний проигрыш «Астане» (0:1), которая за два дня до этого матча провела тяжелейшую ответную встречу квалификации Лиги конференций с норвежским «Бранном» (3:0) — в первом матче казахстанцы уступили со счетом 0:2.
По нашим данным, после игры с «Астаной» Кержаков посчитал, что футболисты не выкладывалась на поле. После разговора в раздевалке российский специалист решил покинуть свой пост.
Исполняющим обязанности главного тренера «Кайрата» станет Рафаэль Уразбахтин.