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7 февраля 2025, 14:09

Зуев рассказал о выступлении за сборную Казахстана

Камила Абдурахманова
корреспондент

Левый вингер «Тобола» и сборной Казахстана Александр Зуев рассказал о выступлении за национальную команду.

«Очень соскучился по матчам сборной и поддержке болельщиков. Это неописуемые чувства. Мне довелось сыграть не так много матчей в майке сборной Казахстана, но все равно это было круто», — цитирует Зуева Metaratings.kz.

Зуев имел российское гражданство и выступал за все юношеские и молодежные сборные России, а в 2023 году сменил гражданство на казахстанское и получил право выступать за сборную этой страны. На счету вингера два матча в составе национальной команды Казахстана.

Источник: Metaratings.kz
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Александр Зуев
Футбол
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