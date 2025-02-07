Зуев рассказал о выступлении за сборную Казахстана

Левый вингер «Тобола» и сборной Казахстана Александр Зуев рассказал о выступлении за национальную команду.

«Очень соскучился по матчам сборной и поддержке болельщиков. Это неописуемые чувства. Мне довелось сыграть не так много матчей в майке сборной Казахстана, но все равно это было круто», — цитирует Зуева Metaratings.kz.

Зуев имел российское гражданство и выступал за все юношеские и молодежные сборные России, а в 2023 году сменил гражданство на казахстанское и получил право выступать за сборную этой страны. На счету вингера два матча в составе национальной команды Казахстана.