23 марта, 21:05

Жуков — о возвращении в сборную Казахстана: «Ощущалось как в первый раз»

Сергей Ярошенко

Полузащитник сборной Казахстана Георгий Жуков прокомментировал отборочный матч на чемпионат мира 2026 года против Уэльса (1:3) и поделился эмоциями от своего возвращения в национальную команду.

«Сильно переживал за игру. Начали хорошо, пропустили гол, но вернулись — 1:1. Хорошо держали организацию игры. К сожалению, во втором тайме пропустили быстрый гол. Был рад выйти во втором тайме и вновь сыграть за сборную. По ощущениям будто бы выходил на поле в первый раз. Наслаждался этим моментом. Ребята пытались добиться положительного результата. Старались и бились до конца. Уэльс — сложный соперник, тем более на выезде. Жаль, что проиграли. Когда счет был равным, мы давали им хороший бой. При удаче, которая важна в футболе, мы бы смогли уехать с положительным результатом» — цитирует Жукова Meta-Ratings.kz.

30-летний футболист сыграл за сборную Казахстана впервые с 2022 года.

Источник: Meta-Ratings.kz.
Георгий Жуков
Футбол
Сборная Казахстана по футболу
