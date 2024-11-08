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Сегодня, 16:00

Зайнутдинов — о сборной Казахстана: «При Черчесове перешли на игру в 4 защитника, нам нравится»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Полузащитник сборной Казахстана Бактиер Зайнутдинов в интервью «СЭ» объяснил неудачные результаты команды Станислава Черчесова.

— Давайте начнем разговор со сборной Казахстана. Четыре матча в Лиге наций — ноль побед, ноль голов. В чем причина?

— Причин много. Прежде всего мы, футболисты, должны покопаться в себе, понять, что сделали не так. Конечно, нужно учитывать и уровень соперников. Все-таки в прошлом сезоне мы выступали в дивизионе С, где команды были послабее. Сейчас поднялись в дивизион B и встречаемся с Австрией (она на голову выше всех в нашей группе), Норвегией с Холанном и Эдегором и Словенией, которая здорово прибавила после Евро.

— Могли набрать больше очков?

— С Австрией было тяжело. Как заметил выше, это сильнейшая команда в нашей группе. Именно по качеству футбола. Ничья с норвежцами — весьма достойный результат. А вот со словенцами, пожалуй, дома можно было брать очки. Однако сейчас уже нет смысла ворошить прошлое. Нам осталось две встречи. Надо выложиться по максимуму и добиться положительных результатов.
— При таких результатах есть что-то позитивное в игре вашей сборной при Черчесове?

— Думаю, в любом случае сборная потихоньку прогрессирует. Сейчас идет омоложение состава. Мы перестроились на схему в четыре защитника — для нас это новая система. Раньше всегда играли в пять. Говорил с ребятами, всем такая тактика нравится. Просто всем нужно набраться терпения. Поймите, мы приезжаем в расположение сборной за три дня до матча. Тренеры не успевают реализовать все свои идеи. Было бы здорово провести полноценный сбор (10 дней или даже две недели). В таком случае, конечно, мы быстрее поймем требования.

Бактиер Зайнутдинов. «Летом звали в РПЛ, тренер «Бешикташа» не отпустил. Сейчас не играю». Зайнутдинов — о Черчесове, Холанне, Иммобиле и ЦСКА

Бактиер Зайнутдинов
Станислав Черчесов
Сборная Казахстана по футболу
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