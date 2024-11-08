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Сегодня, 16:30

Зайнутдинов — о Черчесове: «Ценю поддержку Саламыча»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Полузащитник сборной Казахстана Бактиер Зайнутдинов.
Фото Global Look Press

Полузащитник сборной Казахстана Бактиер Зайнутдинов в интервью «СЭ» рассказал, что изменилось в команде при Станиславе Черчесове.

— Чем принципиально тренировки Черчесова отличаются от занятий Магомеда Адиева?

— Тактические нюансы раскрывать не готов. А вот вне поля, вне тренировок Станислав Саламович делает нас более дисциплинированными. Например, просит в столовую не приходить с телефонами — чтобы не в гаджеты утыкались, а друг с другом больше общались, обсуждали игры, теорию, тренировки. Вот именно его требования по дисциплине отличают Черчесова от Адиева. При этом даже когда заканчивается работа, Саламыч всегда открыт для разговора — шутит с нами, может что-то обсудить, рассказать.

— Он с вами лично часто проводит индивидуальные беседы?

— Да, он довольно часто мне звонит, переживает, так как я мало играю в «Бешикташе». Интересуется моими клубными делами. Напоминает, что мне нужно еще дополнительно заниматься. Проводить беговую работу, чтобы в дальнейшем в сборной я мог выдерживать игровой ритм на протяжении 90 минут. Ценю его поддержку. Саламыч постоянно говорит, чтобы я оставался позитивным и ждал своего шанса.

— При Черчесове вы в сборной сыграли на трех разных позициях. Почему?

— Думаю, этот вопрос лучше задать Станиславу Саламовичу. Мы начинали цикл с пятью защитниками, потом перешли на четыре. Возможно, с этими тактическими нюансами и связано изменение моего амплуа. Тренер ищет мне оптимальное место на поле, где я буду максимально полезен для команды.

Бактиер Зайнутдинов. «Летом звали в РПЛ, тренер «Бешикташа» не отпустил. Сейчас не играю». Зайнутдинов — о Черчесове, Холанне, Иммобиле и ЦСКА

Бактиер Зайнутдинов
Станислав Черчесов
Сборная Казахстана по футболу
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