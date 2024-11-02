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Сегодня, 19:02

Защитник «Сочи» Магаль назвал заслуженным вызов Шушеначева в сборную Казахстана

Руслан Минаев
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Защитник «Сочи» Руслан Магаль считает, что форвард Артур Шушеначев заслужил вызов в сборную Казахстана.

«Ну, если он в расширенном списке — значит, заслуженно. Думаю, у Станислава Саламовича просто так никто в список не попадает. В последних играх хорошо смотрится. В кубковой встрече удалось забить — что для нападающего важно», — цитирует игрока Legalbet.kz.

Казахстан сыграет в Лиге наций с Австрией 14 ноября, и с Норвегией — 17 ноября.

Источник: legalbet.kz
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