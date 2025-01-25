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Сегодня, 10:37

Защитник сборной Венесуэлы Рамирес может продолжить карьеру в Казахстане

Сергей Ярошенко
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Защитник сборной Венесуэлы Рубен Рамирес может продолжить карьеру в Казахстане, сообщает Legalbet.kz.

По информации источника, Рамирес готов рассматреть предложения от клубов из Казахстанской Премьер-лиги.

Рамирес — воспитанник «Каракаса». На родине футболист выступал за «Карабобо», «Эстудиантес де Каракас», «Ансоатеги», «Атлетико Венесуэла» и «Монагас». Также защитник играл в нидерландской «Фортуне Ситтард» и армянском «Урарту». Последним клубом Рамиреса был перуанский «Куско», который он покинул в начале января и стал свободным агентом.

В составе сборной Венесуэлы защитник провел три встречи и забил один мяч.

Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего Рамиреса в 350 тысяч евро.

Источник: Legalbet.kz
Футбол
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