Защитник сборной Венесуэлы Рамирес может продолжить карьеру в Казахстане
Защитник сборной Венесуэлы Рубен Рамирес может продолжить карьеру в Казахстане, сообщает Legalbet.kz.
По информации источника, Рамирес готов рассматреть предложения от клубов из Казахстанской Премьер-лиги.
Рамирес — воспитанник «Каракаса». На родине футболист выступал за «Карабобо», «Эстудиантес де Каракас», «Ансоатеги», «Атлетико Венесуэла» и «Монагас». Также защитник играл в нидерландской «Фортуне Ситтард» и армянском «Урарту». Последним клубом Рамиреса был перуанский «Куско», который он покинул в начале января и стал свободным агентом.
В составе сборной Венесуэлы защитник провел три встречи и забил один мяч.
Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего Рамиреса в 350 тысяч евро.
Источник: Legalbet.kz
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