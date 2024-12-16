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Жаксыбаев — о продолжении карьеры: «Предложения есть, но пока ничего не рассматривал»

Алина Савинова
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Защитник сборной Казахстана и «Кызылжара» Улар Жаксыбаев рассказал о поступивших предложениях.

«Дома отдыхаю. Насчет вариантов... Пока еще не рассматривал, хватает дел по дому. Ближе к Новому году уже приму решение. Да, предложения есть. Взвесив все их, приму решение», — цитирует Жаксыбаева Legalbet.kz.

Футболист перешел в «Кызылжар» из «Аксу» в марте этого года. Всего за петропавловскую команду 30-летний защитник провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.

Источник: Legalbet
Футбол
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