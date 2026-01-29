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29 января, 16:05

Российский защитник Сорокин покинул «Кайрат»

«Кайрат» объявил об уходе защитника Егора Сорокина. 30-летний россиянин покинул клуб в связи с окончанием срока контракта.

Футболист перешел в «Кайрат» летом 2024 года, в составе желто-черных он дважды выиграл чемпионат Казахстана и Суперкубок страны. На его счету решающий гол в послематчевой серии пенальти с «Селтиком», который вывел команду в общий этап Лиги чемпионов.

Сорокин провел за «Кайрат» 54 матча, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

Ранее Сорокин выступал за «Елимай», «Рубин», «Краснодар», «Нефтехимик», «Актобе».

Источник: t.me/fc_kairat
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Егор Сорокин
ФК Кайрат
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