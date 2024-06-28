Йован Танасиевич: «Александр Кержаков — честный и жесткий тренер»

Скаут московского «Динамо» Йован Танасиевич прокомментировал решение Александра Кержакова возглавить казахстанский «Кайрат».

«Мы часто встречались, когда он был в Сербии. Виделись буквально перед его отъездом. Керж не страшится новых вызовов, не боится работы в любой части мира, а это очень хорошее качество. Он честный, жесткий тренер. При этом постоянно учится — ездил на стажировки в Европу. Вкладывает в себя, чтобы прогрессировать. Я очень рад за него. Надеюсь, он покажет свой потенциал. В Казахстане ему все нравится. Особенно впечатлила инфраструктура «Кайрата». Я желаю ему удачи в новом для себя клубе», — приводит слова Танасиевича «РБ Спорт».

До «Кайрата» Кержаков за пределами России тренировал кипрский «Кармиотисс» (февраль — апрель 2023) и сербский «Спартак» из Суботицы (июнь — ноябрь 2023).

На данный момент «Кайрат» после 11 сыгранных туров с 18 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Казахстана. Под руководством Кержакова команда провела две встречи: обыграла «Шахтер» (4:2) и уступила «Тоболу» (0:1).