Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Казахстан
Футбол

Сегодня, 14:38

Йован Танасиевич: «Александр Кержаков — честный и жесткий тренер»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Скаут московского «Динамо» Йован Танасиевич прокомментировал решение Александра Кержакова возглавить казахстанский «Кайрат».

«Мы часто встречались, когда он был в Сербии. Виделись буквально перед его отъездом. Керж не страшится новых вызовов, не боится работы в любой части мира, а это очень хорошее качество. Он честный, жесткий тренер. При этом постоянно учится — ездил на стажировки в Европу. Вкладывает в себя, чтобы прогрессировать. Я очень рад за него. Надеюсь, он покажет свой потенциал. В Казахстане ему все нравится. Особенно впечатлила инфраструктура «Кайрата». Я желаю ему удачи в новом для себя клубе», — приводит слова Танасиевича «РБ Спорт».

До «Кайрата» Кержаков за пределами России тренировал кипрский «Кармиотисс» (февраль — апрель 2023) и сербский «Спартак» из Суботицы (июнь — ноябрь 2023).

На данный момент «Кайрат» после 11 сыгранных туров с 18 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Казахстана. Под руководством Кержакова команда провела две встречи: обыграла «Шахтер» (4:2) и уступила «Тоболу» (0:1).

Источник: РБ Спорт
Александр Кержаков
Йован Танасиевич
ФК Кайрат
0
Читайте также
Медведева и Мирру Андрееву допустили до Олимпиады в Париже
Английская газета The Telegraph в соцсетях назвала Льва Яшина Кайлом
Мужа блогера Блиновской объявили в розыск
Карпин отбил у РФС свой тренерский штаб и получил огромный контракт
Байден счел хорошим свое выступление на дебатах с Трампом
Белоусов поручил Генштабу предложить меры из-за дронов США над Черным морем
Популярное видео
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Черчесов повздорил с журналистом, который задал ему вопрос на казахском: «По-осетински можно тебе отвечать?»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости