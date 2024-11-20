Источник: Черчесов останется тренером сборной Казахстана до выборов главы федерации

Станислав Черчесов останется на посту главного тренера сборной Казахстана до проведения выборов главы национальной федерации футбола, утверждает «ВсеПроСпорт». Выборы нового президента Казахстанской федерации футбола пройдут 20 декабря.

Черчесов возглавляет сборную с июня 2024 года. По руководством россиянина команда провела 6 официальных матчей в рамках Лиги наций, не одержав ни одной победы и потерпев 5 поражений подряд. Казахстан набрал 1 очко в группе 3 дивизиона В и занял последнее место, вылетев в дивизион С.