Вратарю «Кайрата» Калмурзе предоставили ректорский образовательный грант

Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек в ходе встречи с вратарем «Кайрата» Шерханом Калмурзой сообщил о предоставлении спортсмену ректорского образовательного гранта.

В настоящее время 18-летний вратарь учится на платной основе.

«Все спортсмены должны получать качественное образование по международным стандартам. Это позволит им не только достигать высоких результатов в спорте, но и развиваться как всесторонние личности, способные успешно реализовать себя в различных сферах после завершения спортивной карьеры», — цитирует Нурбека пресс-служба министерства.

Калмурза в сезоне-2025/26 в 12 матчах во всех турнирах пропустил 17 голов, в 5 встречах не пропустил ни одного гола. Он сыграл в двух матчах общего этапа Лиги чемпионов — со «Спортингом» (1:4) и «Реалом» (0:5). После игры с испанцами ему подарили автомобиль китайской марки Exeed.