«Виктория Пльзень» сыграет с «Тоболом» в рамках плей-офф квалификации Лиги конференций 31 августа, в четверг. Матч пройдет на стадионе «Дусан Арена» в Пльзени (Чехия). Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

В Казахстане видеотрансляцию матча «Виктория Пльзень» — «Тобол» можно посмотреть на телеканале Qazsport и портале Sports.kz. В России легальной трансляции нет. Посмотреть прямой эфир можно с помощью кабельных операторов, которые транслируют Qazsport. Также игра «Виктория» — «Тобол» будет доступна на сайтах букмекерских компаний по регистрации.

Формальные события и статистика игры будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр».

В первом матче, который состоялся 24 августа, победила чешская команда. Игра в Казахстане завершилась со счетом 2:1. Победный гол забил Лукаш Калвах.