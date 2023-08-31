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Сегодня, 17:30

«Виктория» — «Тобол»: прямая трансляция матча Лиги конференций

«Виктория Пльзень» сыграет с «Тоболом» в плей-офф квалификации Лиги конференций
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Милич Чурчич, главный тренер ФК «Тобол».
Фото ФК «Тобол»

«Виктория Пльзень» сыграет с «Тоболом» в рамках плей-офф квалификации Лиги конференций 31 августа, в четверг. Матч пройдет на стадионе «Дусан Арена» в Пльзени (Чехия). Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

В Казахстане видеотрансляцию матча «Виктория Пльзень» — «Тобол» можно посмотреть на телеканале Qazsport и портале Sports.kz. В России легальной трансляции нет. Посмотреть прямой эфир можно с помощью кабельных операторов, которые транслируют Qazsport. Также игра «Виктория» — «Тобол» будет доступна на сайтах букмекерских компаний по регистрации.

Формальные события и статистика игры будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр».

В первом матче, который состоялся 24 августа, победила чешская команда. Игра в Казахстане завершилась со счетом 2:1. Победный гол забил Лукаш Калвах.

Лига конференций. Плей-офф
31 авг, 20:00. Doosan Arena (Пльзень)
Виктория Пл
Тобол Кс

Футбол
Лига конференций
ФК Виктория (Пльзень)
ФК Тобол
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