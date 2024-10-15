Минспорта Казахстана: «Черчесов допустил оскорбляющие казахский язык фразы»

Министерство туризма и спорта Казахстана потребовало разъяснений от Федерации футбола страны по поводу слов главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

«В соцсетях активно распространяется видеоматериал, в котором Станислав Черчесов, предположительно, допустил высказывания, оскорбляющие казахский язык. Этот инцидент вызвал широкий общественный резонанс», — говорится в сообщении на сайте минспорта Казахстана.

Ранее журналист задал Черчесову вопрос на казахском языке, после чего российский специалист спросил: «Вы сейчас по-французски говорите?» Также Черчесов обратил внимание на то, что у журналиста была футболка с эмблемой «ПСЖ».

Казахстан с одним очком занимает последнее место в группе 3 лиги B. 14 октября команда проведет домашний матч против Австрии.

61-летний Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне этого года.