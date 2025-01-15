В КФФ подтвердили, что Черчесов будет готовить сборную к отбору на чемпионат мира

Управляющий директор Казахстанской федерации футбола (КФФ) Кайсар Бекенов заявил, что Станислав Черчесов продолжит работу в качестве тренера национальной сборной и будет готовить команду к отборочному турниру чемпионата мира-2026.

Отмечается, что российский тренер уже встречался с президентом федерации и они обсудили план подготовки к отбору чемпионата мира.

Черчесов возглавил сборную Казахстана летом 2024 года. Под руководством 61-летнего специалиста команда сыграла шесть матчей, в которых потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью, не забив ни одного мяча и пропустив 15.

Сборная Казахстана стартует в отборе к чемпионату мира матчами против Уэльса и Лихтенштейна в марте.