В Казахстане создали петицию с требованием убрать олигархов и бывших чиновников из руководства спорта

В Казахстане создали петицию с требованием исключить олигархов и бывших чиновников из руководства спортивной отрасли и провести реформы в сфере спорта, сообщает Meta-ratings.kz.

Граждане выражают обеспокоенность текущими проблемами и предлагают конкретные изменения, направленные на улучшение ситуации.

В числе ключевых требований — устранение олигархов и бывших чиновников из руководства спортивных организаций, пересмотр взаимодействия государства и спортивных федераций, а также повышение прозрачности в расходовании бюджетных средств.