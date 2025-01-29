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Сегодня, 21:25

В Казахстане считают, что после Черчесова сборную должен возглавить местный специалист

Владислав Маслов
Корреспондент
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Тренер вратарей костанайского «Тобола» Евгений Набойченко считает, что сборную Казахстана после ухода Станислава Черчесова должен возглавить местный специалист.

«Я думаю, что команду должен возглавить казахстанский тренер. Это может быть любой амбициозный специалист с опытом работы в клубе и достаточным авторитетом игрока», — сказал Набойченко Legalbet.kz.

27 января стало известно об уходе Черчесова с должности главного тренера сборной Казахстана. Россиянин возглавлял команду с июля 2024 года. Под его руководством сборная с одним баллом заняла последнее место в группе и вылетела в Лигу C, не одержав ни одной победы в 6 матчах.

Источник: Legalbet
Станислав Черчесов
Сборная Казахстана по футболу
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