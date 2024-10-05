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Тошич рассказал, почему не перешел в казахстанский клуб летом 2024 года

Руслан Минаев
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Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Сербии Зоран Тошич рассказал, почему отказался от перехода в казахстанский клуб летом 2024 года.

«Предложение не устроило, потому что не хотелось ехать опять далеко и жить без семьи. Что касается тренерской работы, то посмотрим, когда придет момент. Пока не думаю ни о каких странах. Надо учиться, позже буду думать — куда», — цитирует Тошича Legalbet.kz.

25 сентября Тошич объявил о завершении карьеры.

Источник: legalbet.kz
Зоран Тошич
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