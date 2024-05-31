Точилин: «Для Черчесова работа в сборной Казахстана — лучшее продолжение карьеры»

Бывший футболист «Динамо» Александр Точилин отреагировал на возможное назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана.

Ранее сообщалось, что 60-летний специалист входит в список кандидатов на пост главного тренера Казахстана и Азербайджана.

«Для Черчесова работа в сборной Казахстана — лучшее продолжение карьеры. Только Станислав Саламович может ответить, насколько это хорошее предложение. В любой сборной быть главным тренером — это престижно», — приводит «РБ Спорт» слова Точилина.

В июле 2023 года Черчесов покинул «Ференцварош». Под его руководством команда стала двукратным чемпионом Венгрии, а также обладателем Кубка страны.