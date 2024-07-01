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Сегодня, 18:48

Ташуев: «Жду ответа от «Тобола»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Сергей Ташуев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский тренер Сергей Ташуев сообщил «СЭ», что может продолжить карьеру в Казахстане.

— Есть вариант с «Тоболом». Посмотрим. Общался по телефону с генеральным директором клуба, мы с ним познакомились, поговорили. Решение «Тоболом» принимается. Как мне сказали, мое резюме на столе у руководителей клуба. Но им еще надо попасть на прием к акиму (глава местного исполнительного органа власти в Казахстане. — Прим. «СЭ»). Как говорится, пока все в режиме ожидания.

Сейчас у команды нет главного тренера. Серб Милич Чурчич, который работал у меня в солигорском «Шахтере» помощником, к сожалению, пост покинул. Мы с ним тоже разговаривали, он мой хороший товарищ. Я наводил справки, собрал нужную мне информацию.

Пока все на паузе. «Тобол» 11 июля уже играет в Словакии в рамках квалификации Лиги Европы против «Ружемберока». Интерес ко мне есть. Жду окончательного ответа.

— Почему решили не ждать предложений из России? Обычно через несколько туров после начала сезона появляются варианты.

— Я все понимаю. Но пока все в режиме ожидания. Сезон не начался. В тонусе себя держим (улыбается). Вариант с «Тоболом» интересен, команда играет в Лиге Европы. Поживем-увидим, — сказал Ташуев «СЭ».

Последним местом работы Ташуева был «Факел». Специалист возглавлял команду с сентября 2023 года по апрель 2024 года. Воронежцы завершили сезон на 11-м месте в чемпионате России.

ФК Тобол
Сергей Ташуев
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