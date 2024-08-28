Ташуев может возглавить «Астану»

Как стало известно «СЭ», в «Астане» может смениться главный тренер. С высокой долей вероятности руководство клуба отправит в отставку Григория Бабаяна, если команда не пройдет в квалификации Лиги Конференций норвежский «Бранн». В первой встрече казахи уступили на выезде (0:2), ответный поединок состоится завтра.

Основным кандидатом на смену Бабаяна называют российского специалиста Сергея Ташуева. Заметим, что интерес к 65-летнему тренеру также есть и от российских клубов.