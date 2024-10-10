Станислав Черчесов: «Наши ребята постараются доказать, что они не хуже австрийцев»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов ответил на вопрос о линии полузащиты сборной Австрии.

«Мы знаем соперника и показывали их полузащиту нашим игрокам. Мы готовимся к этому противостоянию. Нашим ребятам будет интересно себя сравнить с австрийцами. Не просто сравнить, но проявить свои лучшие качества и показать, что мы не хуже. Это можно сделать только завтра на поле. Если мы будем смотреть на фамилии соперников, то тогда лучше не выходить на поле», — приводит слова Черчесова Meta-ratings.kz.

Игра между сборными Австрии и Казахстана в рамках Лиги наций состоится 10 октября в Линце. Матч начнется в 21.45 мск.