Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Казахстан
Футбол

Сегодня, 17:00

Сборная Казахстана: расписание ближайших матчей в 2024 году

Сборная Казахстана по футболу сыграет с Лиге наций
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Станислав Черчесов.
Фото Global Look Press

Сборная Казахстана по футболу в июне проведет ряд товарищеских встреч. В сентябре национальная команда сыграет в Лиге наций. В начале июня стало известно, что сборную возглавил 60-летний российский специалист Станислав Черчесов.

«СЭ» публикует расписание ближайших игр команды. Время начала — московское.

Календарь игр сборной Казахстана

7 июня

19:00. Армения — Казахстан (товарищеский матч)

11 июня

17:00. Азербайджан — Казахстан (товарищеский матч)

6 сентября

17:00. Казахстан — Норвегия (Лига наций)

9 сентября

21:45. Словения — Казахстан (Лига наций)

10 сентября

21:45. Австрия — Казахстан (Лига наций)

13 сентября

16:00. Казахстан — Словения (Лига наций)

14 сентября

18:00. Казахстан — Австрия (Лига наций)

17 сентября

20:00. Норвегия — Казахстан (Лига наций)

0
Читайте также
«Зенит» обыграл «Балтику» в суперфинале Кубка России
13 российских фигуристов сменили сборную за прошедший месяц
Чеченца задержали за участие в нападении банды Басаева на Буденновск в 1995 году
Кержаков всех удивил, карнавал на столе и тотальное безумие. Что произошло в раздевалке «Зенита» после победы в Кубке России
В Киеве отвергли необходимость обращения Зеленского в КС по поводу легитимности
Минсельхоз РФ сообщил о готовности ввести режим ЧС из-за ущерба от заморозков
Популярное видео
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя Дети Сезон 1 Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Габулов — о Черчесове в Казахстане: «Они ставят перед собой самые амбициозные цели и задачи»

Гранат верит, что Черчесов построит боевитую команду в сборной Казахстана

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости