Сборная Казахстана: расписание ближайших матчей в 2024 году
Сборная Казахстана по футболу сыграет с Лиге наций
Сборная Казахстана по футболу в июне проведет ряд товарищеских встреч. В сентябре национальная команда сыграет в Лиге наций. В начале июня стало известно, что сборную возглавил 60-летний российский специалист Станислав Черчесов.
«СЭ» публикует расписание ближайших игр команды. Время начала — московское.
Календарь игр сборной Казахстана
7 июня
19:00. Армения — Казахстан (товарищеский матч)
11 июня
17:00. Азербайджан — Казахстан (товарищеский матч)
6 сентября
17:00. Казахстан — Норвегия (Лига наций)
9 сентября
21:45. Словения — Казахстан (Лига наций)
10 сентября
21:45. Австрия — Казахстан (Лига наций)
13 сентября
16:00. Казахстан — Словения (Лига наций)
14 сентября
18:00. Казахстан — Австрия (Лига наций)
17 сентября
20:00. Норвегия — Казахстан (Лига наций)
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