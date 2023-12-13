Рикардо Кака: «В Казахстане только два города, которые соответствуют требованиям ФИФА и УЕФА»

Главный тренер футзальной сборной Казахстана Рикардо Кака объяснил, почему национальная команда проводит официальные матчи только в Астане и Алматы.

«Все люди хотят, чтобы мы выступали в каждом регионе Казахстана, чтобы вся страна видела выступления. Мы можем играть в Актау, Семее и других городах, лишь товарищеские матчи, но они не соответствуют требованиям ФИФА и УЕФА. Этому требованию пока соответствует только два города — Алматы и Астана», — сказал Кака Metaratings.kz.

14 декабря в Астане футзальная сборная Казахстана сыграет с Нидерландами в рамках отбора чемпионата мира-2024, который пройдет в Узбекистане.