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Сегодня, 19:08

Президент «Кайрата»: «Наша задача — за два года создать лучший клуб в Европе»

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Президент АФК «Кайрат» Кайрат Оразбеков поделился планами развития алматинского клуба на ближайшие годы.

«Считаю, что в данный момент наша главная задача заключается в том, чтобы как минимум за два года создать лучший клуб в Европе. Это наша задача и мы будем к ней стремиться», — сказал Оразбеков Meta-ratings.kz.

Напомним, что в прошлом сезоне АФК «Кайрат» впервые за 20 лет не смог завоевать чемпионство в Казахстане, уступив в финале «Семею». Также алматинскому клубу не удалось выйти в «финал четырех» Лиги чемпионов УЕФА. По итогам Элитного раунда турнира команда заняла второе место в квартете с «Бенфикой» (Португалия), «Добовец» (Словения) и «Приштиной» (Косово).

Источник: Meta-ratings.kz.
Футбол
ФК Кайрат
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