Представитель Дзюбы опроверг информацию о переговорах с «Кайратом»: «Артем полностью сконцентрирован на задачах «Акрона»

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, в разговоре с «СЭ» опроверг информацию о переговорах с «Кайратом».

«Действительно, насколько мне известно, Артем знаком с владельцем «Кайрата». Но никаких переговоров не было и быть не могло. О них сейчас не может быть и речи. Полная концентрация на задачах «Акрона», — сказал Гольдман «СЭ».

23 февраля владелец «Кайрата» Кайрат Боранбаев заявил, что в казахстанском клубе ждут Дзюбу.

Контракт 36-летнего Дзюбы с «Акроном» рассчитан до лета 2025 года. В сезоне-2024/25 футболист забил 3 мяча в 11 матчах.