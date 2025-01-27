Пайперс обсуждал кандидатуру на замену Черчесова с КФФ

Нидерландский тренер Арно Пайперс связывался с руководством Казахстанской федерации футбола, сообщает Meta-ratings.kz.

Сейчас специалист работает в тренерском штабе сборной Эстонии.

По информации, предоставленной источником, приближенным к ситуации, Арно Пайперс, гражданин Нидерландов, предложил кандидатуру своего соотечественника на роль главного тренера сборной Казахстана. В списке потенциальных кандидатов, который рассматривает руководство Казахстанской федерации футбола, есть граждане Казахстана, а также один специалист из Нидерландов.

Пайперс с 2005 по 2008 год тренировал сборную Казахстана, которая тогда достигла рекорда — 10 очков в квалификации под эгидой УЕФА. Кроме того, в 2006 году он помог столичному «Женису» (тогда команда называлась «Астана») завоевать золотые медали чемпионата.

Об уходе 61-летнего Станислава Черчесова стало известно сегодня, 27 января. Специалист возглавил сборную Казахстана летом 2024 года. Под руководством тренера команда сыграла шесть матчей, в которых потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью, не забив ни одного мяча и пропустив 15.