Стипиди: «Черчесов комнатный тренер не для больших задач»

Российский футбольный эксперт Павел Стипиди поделился мнением о неудачной работе Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной Казахстана.

«Как тренер, он для меня не является персоной, которая может что-то решать. Он тренер не для решения задач. На моем пути было мало тренеров для решения задач. Черечесов — нет. Он такой комнатный тренер, которому условия нужны, при которых он может работать», — приводит слова Стипиди Vprognoze.ru.

В четырех матчах в Лиге наций Казахстан под руководством Черчесова набрал одно очко, проиграв три матча из четырех с общим счетом 0:8.