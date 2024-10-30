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Сегодня, 06:45

Парфенов оценил свою работу главным тренером «Актобе»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший главный тренер «Актобе» Дмитрий Парфенов поделился мнением о своей работе в казахстанской команде.

Специалист работал в клубе с декабря 2023 года по сентябрь 2024 года. Тренер был отправлен в отставку, когда команда занимала второе место в чемпионате Казахстана.

«Во-первых, мы полгода шли на первом-втором местах не просто так. Выжимали максимум. Дошли до финала Кубка — и в итоге взяли его. Потери — Самородов, Оразов. Хорошо, что удалось Гондолу на флажке взять. Еще, конечно, нужны были нападающий плюс игрок в центр после потери двух футболистов. Конечно, не для всех легионеров адаптация быстро прошла. Кто-то ярко начал и к концу чемпионата начал сдавать», — приводит Legalbet слова Парфенова.

После 22 матчей чемпионата Казахстана-2024 «Актобе» занимает четвертое место в турнирной таблице с 37 очками, оставание от лидирующего «Кайрата» составляет 4 очка.

Источник: Legalbet
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