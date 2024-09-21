«Ордабасы» проведет домашний матч с «Астаной» в 20-м туре чемпионата Казахстана в воскресенье, 22 сентября. Встреча пройдет на стадионе имени Хаджимукана Мунайтпасова и начнется в 17.00 по московскому времени.

В Казахстане в прямом эфире трансляцию игры покажут на официальном сайте чемпионата Казахстана.

Ключевые события игры «Ордабасы» — «Астана» изучайте в матч-центре на нашем сайте.

Во встречах между этими соперниками «Ордабасы» одержал 10 побед, «Астана» — 27, еще 7 матчей завершились вничью. Разность мячей — 78-45 в пользу столичного клуба.