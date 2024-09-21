Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Казахстан
Футбол

Сегодня, 15:00

«Ордабасы» — «Астана»: смотреть трансляцию матча премьер-лиги Казахстана

«Ордабасы» примет «Астану» в матче казахстанской лиги
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Ордабасы» проведет домашний матч с «Астаной» в 20-м туре чемпионата Казахстана в воскресенье, 22 сентября. Встреча пройдет на стадионе имени Хаджимукана Мунайтпасова и начнется в 17.00 по московскому времени.

В Казахстане в прямом эфире трансляцию игры покажут на официальном сайте чемпионата Казахстана.

Ключевые события игры «Ордабасы» — «Астана» изучайте в матч-центре на нашем сайте.

Казахстан: Высшая лига. 21-й тур
22 сент, 17:00. Kazhimukan Munaytpasov (Чимкент)
Ордабасы
Астана

Во встречах между этими соперниками «Ордабасы» одержал 10 побед, «Астана» — 27, еще 7 матчей завершились вничью. Разность мячей — 78-45 в пользу столичного клуба.

Читайте также
Силы ПВО уничтожили за ночь 101 БПЛА над регионами России
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с «Динамо»
Водолазы МЧС обследовали затопленную 32 года назад подлодку К-27 в Карском море
ВС РФ поразили сухогруз с поставленными ВСУ ракетами стран Запада
Овечкин оценил близость рекорда Гретцки перед стартом сезона НХЛ
Фигуристка Солен Мазинг обвинила другого спортсмена в изнасиловании
Популярное видео
У «Динамо» — две победы в семи играх, Спунер вернется в «Авангард»
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Чайка»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Имеля vs Оливейра, Фомич vs Морроу, Кузьмин vs Севейдж: прямой эфир
«Сибирь» удивляет победами
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
Срыв Ларионова на пресс-конференции
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Спарта» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Авангард» проиграл третий раз, страшная травма Кузьмина
«Бавария» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Лилль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — ПСВ: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости