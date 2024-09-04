Романцев — о Черчесове: «Он привык решать серьезные задачи. У Казахстана отбор на ЧМ, Лига наций»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» поделился мнением о работе Станислава Черчесова в сборной Казахстана.

— Олег Иванович, не удивились ли вы тому, что к Станиславу Черчесову так и не проявил интереса ни один российский клуб? И не кажется ли вам, что согласие возглавить сборную Казахстана может быть воспринято как шаг назад в его тренерской карьере?

— Не думаю, что у Стаса в России не было вариантов. Скорее всего, по каким-то причинам они его не устраивали. Черчесов — тренер, который привык решать серьезные конкретные задачи. Что уже доказал не только в России. Да, сегодня сборная Казахстана не обладает высоким международным рейтингом. Но ей предстоит пройти отбор на чемпионат мира, выступить в Лиге наций в группе с Норвегией, Словенией и Австрией. А это серьезный уровень и вызов для тренера. Тем более что до Станислава неплохих результатов со сборной добился поигравший в «Спартаке» Магомед Адиев. Словом, есть за что сражаться! А для Стаса с характером настоящего воина это — главное. У нас же к специалистам со своим мнением и взглядами на футбол и профессию клубные начальники подходят с опаской — зачем им лишняя головная боль? Ведь они и сами все знают. Что касается шага назад, то решение Черчесова проверить себя в Казахстане я таковым не считаю. Удачи тебе, Стасик! — подчеркнул Романцев.

Казахстан под руководством Черчесова выступит в группе 3 дивизиона В Лиги наций с Австрией, Норвегией и Словенией. 6 сентября команда Черчесова примет дома норвежцев, 9-го проведет выездную встречу со словенцами.