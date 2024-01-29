Нападающий «Астаны» получил предложение из «Црвены Звезды»

По информации Meta-ratings.kz, нападающий «Астаны» среди воспитанников 2011 года рождения Даниэль Тлешев получил предложение от «Црвены Звезды».

Сербская команда готова взять юного казахстанца на дальнейшее обучение при условии, если один из родителей Даниэля отправится вместе с сыном в Белград и будет постоянно находиться в столице Сербии.

Окончательное решение упомянутой семьи будет принято в ближайшее время.