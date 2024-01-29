Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Акинфеев. 20-й сезон
Главная
Казахстан
Футбол

Сегодня, 14:00

Нападающий «Астаны» получил предложение из «Црвены Звезды»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

По информации Meta-ratings.kz, нападающий «Астаны» среди воспитанников 2011 года рождения Даниэль Тлешев получил предложение от «Црвены Звезды».

Сербская команда готова взять юного казахстанца на дальнейшее обучение при условии, если один из родителей Даниэля отправится вместе с сыном в Белград и будет постоянно находиться в столице Сербии.

Окончательное решение упомянутой семьи будет принято в ближайшее время.

Источник: Meta-ratings.kz
ФК Астана
ФК Црвена Звезда
1
0
Читайте также
Бывший россиянин принес Румынии медаль чемпионата Европы
Фигурист Илья Малинин второй раз подряд выиграл чемпионат США
Певчих и еще трех участников ФБК заочно арестовали
Вспышка высокого класса произошла на Солнце 29 января
Четыре человека погибли в ДТП с автобусом детской команды по хоккею на Урале
Эксперт спрогнозировал «революционное» обновление iOS 18 Apple
Популярное видео
«Сиэтл» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Валенсия»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
«Сельта» — «Жирона»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Мухамадуллин сыграл первый матч за «Сан-Хосе»
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Вильярреал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Металлург» и «Торпедо» вышли в плей-офф КХЛ
«Сиэтл» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Кучеров vs Маккиннон, что с Ничушкиным, суперскандал в Канаде
«Калгари» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
Кудашов и «Динамо», на что способен СКА, Цыплаков и НХЛ
«Ванкувер» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-нападающий сборной Казахстана Молдакараев может перейти в «Туран»

Ахметов и Мамонов будут помогать Горовенко в молодежной сборной Казахстана

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости