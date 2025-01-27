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Сегодня, 20:09

Мостовой: «Гвардиолу, как и Черчесова, тоже бы уволили из сборной Казахстана»

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана.

Станислав Черчесов. Черчесов все-таки ушел из сборной Казахстана. При нем команда не выиграла ни одного матча

«Это было прогнозируемо, — приводит «РБ Спорт» слова Мостового. — Я об этом говорил еще тогда, когда его назначили. Все начали говорить, что казахи станут лучше играть. А я спрашивал: «Почему?». У них что, сумасшедший подбор футболистов? Так что, изначально ничего не ждал и понимал, что также все останется. В итоге еще и хуже стало, антирекорд установили. Но ничего страшного. Обычная жизнь любого футбольного тренера. Да и будем честны, Гвардиолу, как и Черчесова, тоже бы уволили из сборной Казахстана. Ну, а что бы Хосеп сделал, вышел на поле? Или Стас на ворота должен был встать».

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июня 2024 года. За время работы российского специалиста национальная команда провела шесть матчей, в которых не смогла забить ни одного мяча и потерпела пять поражений с общим счетом 0:15.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
Станислав Черчесов
Сборная Казахстана по футболу
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