Матч за Суперкубок Казахстана между «Ордабасы» и «Тоболом» может пройти в Турции

Игра за Суперкубок Казахстана между шымкентским «Ордабасы» и костанайским «Тоболом» с большой долей вероятности может пройти в Турции, сообщает Meta-ratings.kz.

Клуб из Костаная, в минувшем сезоне завоевавший Кубок страны, предлагал провести игру за Суперкубок в крытом манеже «Тобыл Арена», однако от этого варианта отказался «Ордабасы».

Из-за опасений, что качество газона в этот период не будет соответствовать минимальным требованиям, отказались и от варианта с рассмотрением в качестве места проведения Центральный стадион имени Мунайтпасова. По этой же причине не стали рассматривать Центральный стадион в Алма-Ате.

Главный стадион страны «Астана Арена» с декабря находится на реконструкции.

Ориентировочно матч за Суперкубок Казахстана должен состояться в конце февраля — начале марта.