Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Казахстан
Футбол

Сегодня, 11:42

Мартынович: «Еще чувствую в себе силы играть»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

36-летний белорусский центральный защитник «Кайрата» Александр Мартынович объяснил, почему пока не закончил карьеру.

«Хочется чем-то заниматься. И хочется остаться в футболе после окончания карьеры. Не просто сидеть и наслаждаться жизнью. Я еще чувствую в себе силы. Можно слушать, что говорят [о моей игре] в последнем сезоне, но есть статистические данные. Мы тренируемся с датчиками — и у меня все отлично. В принципе, я не уступаю ни в чем. Если у меня есть желание, то почему нет? Это ключевое решение — хотел, чтобы были хороший город и команда. Я же не поехал куда-то на окраину, непонятно зачем. У клуба есть задачи. Это интересно. Для меня это некий вызов», — сказал Мартынович Legalbet.

18 июня 2024-го Мартынович подписал контракт с «Кайратом» до конца сезона 2025 года. В сезоне-2023/24 защитник провел за «Рубин» 20 матчей в РПЛ и забил три мяча. Защитник также играл за минское «Динамо», «Краснодар» и «Урал».

Источник: Legalbet
Александр Мартынович
ФК Кайрат
ФК Рубин (Казань)
0
Читайте также
Роналду стал самым возрастным автором голевой передачи в истории Евро
Коррупция, мафиозные прозвища, нарушения правил ФИФА. Как разрушали футбол в Румынии
Пушков назвал политическое движение Макрона пустотой
Аргентину требуют наказать, чемпиона мира взбесило американское поле, Что произошло на Кубке Америки-2024 23 июня
Директор забега «Гонка героев» рассказал подробности о мероприятии
Чемпионат и первенство Москвы и области по автокроссу прошел в Подмосковье
Популярное видео
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Кайрата» Мартынович: «Тренировочный процесс у Кержакова интересный»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости