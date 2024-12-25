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Сегодня, 06:23

Низовцев: «Я поддержу Черчесова, чтобы ему дали еще один шанс»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной Казахстана Максим Низовцев прокомментировал информацию о возможном уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды Казахстана.

«Если вы хотите расстаться с Черчесовым, договаривайтесь о компенсации. А-то везде говорят, что его увольняют, а Черчесов об этом не знает. Надо ли это делать? Думаю, что он не раскрыл себя. Не выжал из них все, что можно. Или идет смена поколений, которая пока не увенчалась успехом.

Все теперь зависит от нового президента Федерации. Я считаю, что Черчесов не показал полностью свой потенциал в сборной Казахстана. Если честно, я поддержу тренера, чтобы ему дали еще один шанс. Зачем начинался весь этот сыр-бор и с ним заключался двухгодичный контракт?! Если заключили контракт на цикл, давайте его до конца доведем», — цитирует «РБ Спорт» Низовцева.

Источник: «РБ Спорт»
Станислав Черчесов
Футбол
Сборная России по футболу
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