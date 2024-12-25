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Сегодня, 17:55

Адиев — о возможном назначении в сборную Казахстана: «Со мной никто не связывался»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев в разговоре с «СЭ» оценил вероятность своего возвращения в случае отставки Станислава Черчесова.

«Со мной никто не связывался. Там новое руководство федерации. У них сейчас совершенно другие задачи — организационные. К тому же, у команды есть главный тренер с действующим контрактом. Было бы неправильно вести переговоры с другими специалистами. До сегодняшнего дня не было каких-то предложений», — сказал Адиев «СЭ».

24 декабря Казахстанская федерация футбола (КФФ) опровергла информацию об отставке Черчесова. Позже казахстанский спортивный журналист Ануар Абдрахманов заявил «СЭ», что в КФФ пока нет окончательного решения по этому вопросу.

Магомед Адиев
Станислав Черчесов
Сборная Казахстана по футболу
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