Кержаков признан лучшим тренером июля в чемпионате Казахстана

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Главный тренер «Кайрата» Александр Кержаков признан лучшим тренером июля в чемпионате Казахстана по итогам голосования наставников всех клубов лиги.

Во втором летнем месяце «Кайрат» сыграл вничью с «Женисом» (1:1) и разгромил «Шахтер» (3:0).

После 16 туров местного чемпионата команда из Алма-Аты возглавляет турнирную таблицу, набрав 31 очко. В следующем матче «Кайрат» примет «Тобол» 25 августа.