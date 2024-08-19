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Сегодня, 11:48

Кержаков признан лучшим тренером июля в чемпионате Казахстана

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Главный тренер «Кайрата» Александр Кержаков признан лучшим тренером июля в чемпионате Казахстана по итогам голосования наставников всех клубов лиги.

Во втором летнем месяце «Кайрат» сыграл вничью с «Женисом» (1:1) и разгромил «Шахтер» (3:0).

После 16 туров местного чемпионата команда из Алма-Аты возглавляет турнирную таблицу, набрав 31 очко. В следующем матче «Кайрат» примет «Тобол» 25 августа.

Источник: Казахстанская футбольная лига
Александр Кержаков
Футбол
ФК Кайрат
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